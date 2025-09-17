В Новосибирске толпа подростков избила сверстника

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса толпа подростков жестоко избила сверстника. Как пишут очевидцы, молодой человек уже был без сознания, когда его все ещё продолжали бить. В деле будет разбираться полиция, сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.