В Новосибирске толпа подростков избила сверстника

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса толпа подростков жестоко избила сверстника. Как пишут очевидцы, молодой человек уже был без сознания, когда его все ещё продолжали бить. В деле будет разбираться полиция, сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
— Заявлений и сообщений ранее в полицию не поступало. Сотрудниками полиции информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.
Сотрудники полиции уже ищут всех причастных к инциденту.