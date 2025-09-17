За побег из СИЗО уральцам грозит до 5 лет, они сотрудничают со следствием

За побег из следственного изолятора 24-летним жителям Свердловской области, осужденным за поджог военкомата, могут добавить к срокам до 5 лет лишения свободы. Обвинения по ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» им планируют предъявить в октябре, сообщили в пресс-службе полицейского главка.