За побег из СИЗО уральцам грозит до 5 лет, они сотрудничают со следствием

Сбежавшие из СИЗО № 1 в Екатеринбурге заключенные заявили о раскаянии.

За побег из следственного изолятора 24-летним жителям Свердловской области, осужденным за поджог военкомата, могут добавить к срокам до 5 лет лишения свободы. Обвинения по ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» им планируют предъявить в октябре, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«В настоящее время они содержатся под стражей в СИЗО. В их розыске было задействовано 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней, которые в круглосуточном режиме оказывали помощь нашим коллегам из ГУФСИН», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, беглецы из СИЗО в содеянном раскаиваются и сотрудничают со следствием.

Напомним, двое заключенных сбежали из СИЗО в ночь на 1 сентября. Одного из них задержали под Екатеринбургом 8 сентября, а второго — в одном из районов уральской столицы 15 сентября.