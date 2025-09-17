Ричмонд
СКР ведёт проверку после обнаружения тела женщины у больницы в Перми

Инцидент случился 17 сентября.

Проверка после обнаружения тела женщины под окнами больницы в Перми ведётся следователями СКР, сообщили сайту perm.aif.ru в региональном следственном управлении.

Речь идёт о трагедии, которая случилась в краевой столице 17 сентября. Днём в социальных сетях появились сообщения о теле пациентки, которое нашли возле городской больницы № 2 в центре краевой столицы.

Информацию о происшествии сайту perm.aif.ru подтвердили в Минздраве Пермского края. В ведомстве сообщили, что работники больницы имени Граля сотрудничают с правоохранительными органами.

Сайт perm.aif.ru также запросил комментарий об инциденте в СУ СКР по Пермскому краю. В следственном управлении рассказали, что специалисты ведомства начали проверку.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Дзержинском районе Перми», — сообщили perm.aif.ru в ведомстве.