Осужденные, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, заявили о раскаянии

«В настоящее время это резонансное уголовное дело из районного отдела полиции передано для дальнейшего расследования в следственную часть городского управления полиции. В октябре фигурантам планируется предъявить обвинение. В настоящее время они содержатся под стражей в СИЗО. В их розыске было задействовано 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней, которые в круглосуточном режиме оказывали практическую помощь нашим коллегам из регионального ФСИН, на территории которого произошло данное ЧП», — сказал Горелых.