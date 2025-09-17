Осужденные, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, заявили о раскаянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге осужденные Иван Корюков* и Александр Черепанов* (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскаялись и сотрудничают со следствием, за побег им могут добавить к их сроку до 5 лет заключения, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В настоящее время это резонансное уголовное дело из районного отдела полиции передано для дальнейшего расследования в следственную часть городского управления полиции. В октябре фигурантам планируется предъявить обвинение. В настоящее время они содержатся под стражей в СИЗО. В их розыске было задействовано 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней, которые в круглосуточном режиме оказывали практическую помощь нашим коллегам из регионального ФСИН, на территории которого произошло данное ЧП», — сказал Горелых.
Он уточнил, что за побег из СИЗО им могут добавить к сроку до пяти лет заключения.
«Беглецы в содеянном раскаиваются и сотрудничают со следствием. Один из них, задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал свое аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта», — добавил собеседник агентства.
Ранее Антитеррористическая комиссия региона сообщала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой». Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову* и Корюкову* 14 октября 2024 года.
По данным свердловского ГУФСИН, задержали первого беглеца, Александра Черепанова*, 8 сентября, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова* продолжался. Второй же был пойман 15 сентября, отмечало ведомство, фигурант предпринял попытку скрыться от правоохранителей, но был задержан.
*Внесены в список террористов и экстремистов.