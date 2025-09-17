В жестком ДТП с «Уралом» в Краснодарском крае погибли два человека

Ранее «АиФ-Юг» писал — водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП в Успенском районе Кубани. 75-летний водитель «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу на автодороге «Кавказ» и врезался в грузовик «МАН» с прицепом.