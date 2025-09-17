На Муринской дороге автомобиль после ДТП влетел в толпу

Столкновение двух легковых автомобилей в районе ЖК «Цветной город» привело к наезду одной из машин на толпу пешеходов. Кадры аварии появились 17 сентября в телеграм-канале «Мегаполис».
Очевидцы сообщают, что KIA с номерами из Дагестана выехал на Муринскую дорогу со второстепенной Пейзажной улицы и был подбит красной машиной. Та продолжила путь на высокой скорости и влетела в толпу. По предварительным данным, под колесами оказались женщина с маленькой дочкой и подросток. Они госпитализированы.
«Фонтанка» уточняет актуальные данные о пострадавших и обстоятельствах ДТП.