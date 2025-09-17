Красноярского бизнесмена Владимира Егорова оставили в СИЗО до 18 ноября

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения директору строительной компании «Сибиряк» и бывшему чиновнику Владимиру Егорову. Напомним, что скандального бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве при выполнении госконтракта.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Егоров пробудет в СИЗО еще два месяца — до 18 ноября.
В ноябре 2024 года стало известно, что на предпринимателя завели уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. По версии следствия, его компания завысила стоимость балок и указала недостоверные сведения в проектной документации. На этом застройщик и бывший руководитель МКУ «Управление капитального строительства» могли похитить около 71 миллиона рублей.