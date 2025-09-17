Ричмонд
Машинист пытался предотвратить беду, но тщетно: уфимец посреди ночи оказался на ж/д путях и погиб

В Уфе мужчину на ж/д путях насмерть сбил поезд.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 17 сентября, в Уфе мужчина погиб на железнодорожных путях. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла на 1640-м километре перегона Шакша — Черниковка. Мужчина получил смертельные травмы, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда попытался остановить состав, но предотвратить наезд не получилось.

Организована доследственная проверку по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

— Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщает правоохранительное ведомство.

