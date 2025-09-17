Ричмонд
Пожар под Воронежем унес жизнь пожилой женщины

Сгорел частный дом в Хохольском районе.

Источник: Комсомольская правда

16 сентября в селе Староникольское Хохольского района Воронежской области произошла трагедия. Около 16:10 загорелся частный деревянный дом на улице Сельской. Огненная стихия полностью уничтожила строение размером 5 на 7 метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

На место происшествия выехали расчеты пожарно-спасательной части № 58 и добровольной пожарной команды. В тушении были задействованы 6 специалистов и 2 единицы техники. Огнеборцы смогли локализовать пламя в течение часа, а к 18:30 пожар был полностью ликвидирован.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело 76-летней хозяйки дома. Пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из охваченного огнем строения.

В настоящее время специалисты проводят проверку для установления точной причины возгорания.