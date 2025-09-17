Пожар под Воронежем унес жизнь пожилой женщины

На место происшествия выехали расчеты пожарно-спасательной части № 58 и добровольной пожарной команды. В тушении были задействованы 6 специалистов и 2 единицы техники. Огнеборцы смогли локализовать пламя в течение часа, а к 18:30 пожар был полностью ликвидирован.