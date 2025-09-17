В Белорецке экстренно эвакуировали педагогический колледж из-за возгорания

В МЧС подчеркнули, что во время пожара никто не пострадал. Персоналу учебного заведения оперативно удалось вывести из здания всех 725 человек, находившихся внутри. Само возгорание также было успешно ликвидировано сотрудниками колледжа до приезда спасателей.