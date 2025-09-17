В Белорецке экстренно эвакуировали педагогический колледж из-за возгорания

В Белорецке эвакуировали местный педагогический колледж. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, на улице Карла Маркса сработала автоматическая система оповещения о пожаре.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что возгорание произошло в аудитории на первом этаже. Его причиной стало короткое замыкание электропроводки, из-за которого загорелись материалы на площади всего один квадратный метр.
В МЧС подчеркнули, что во время пожара никто не пострадал. Персоналу учебного заведения оперативно удалось вывести из здания всех 725 человек, находившихся внутри. Само возгорание также было успешно ликвидировано сотрудниками колледжа до приезда спасателей.
В настоящее время дознаватели МЧС России выясняют все обстоятельства и точные причины произошедшего короткого замыкания.
