В Свердловском районе Иркутска ребенок упал в ливневку и получил травмы. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, публикацию об этом они увидели в социальных сетях. Инцидент произошел в районе улицы Пушкина.
— Ведомство проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и защиты прав несовершеннолетних, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Известно, что родители пострадавшего ребенка не подали жалобу. Однако для решения вопроса о судебной защите прав пострадавшего, они вправе обратиться в прокуратуру Свердловского района.
