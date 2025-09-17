Ричмонд
В Свердловском районе Иркутска ребенок упал в ливневку и получил травмы

Родители пострадавшего не подали жалобу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свердловском районе Иркутска ребенок упал в ливневку и получил травмы. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, публикацию об этом они увидели в социальных сетях. Инцидент произошел в районе улицы Пушкина.

— Ведомство проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и защиты прав несовершеннолетних, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что родители пострадавшего ребенка не подали жалобу. Однако для решения вопроса о судебной защите прав пострадавшего, они вправе обратиться в прокуратуру Свердловского района.

