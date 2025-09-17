Бывшего начальника колонии строгого режима отпустили из СИЗО

Господин Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в апреле 2023 года он получил через посредника 150 тыс. руб. за совершение действий в пользу одного из осужденных. Всего господин Асламов требовал 200 тыс. руб. В марте 2024 года он был задержан, суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.