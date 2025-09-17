Ричмонд
Мусорный полигон в Новороссийске горит уже 11 дней

Площадь пожара сократилась в три раза.

Источник: соцсети

В Новороссийске уже 11 дней продолжается пожар на крупном мусорном полигоне на горе Щелба. За это время площадь возгорания сократилась в три раза — с 900 до 300 кв. метров.

На месте продолжает работать спецтехника — водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаватор. На тлеющий мусор высыпали более 12,1 тысячи кубометров грунта, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ранее «Югополис» сообщал, что весной 2025 года многострадальный полигон на горе Щелба начали реконструировать. В старых границах он уже давно исчерпал свои возможности, но мусор туда продолжали свозить. В качестве выхода из ситуации было решено оборудовать две новые площадки. На реализацию всех мероприятий понадобится 1,5 млрд рублей, оценивали в марте «Российском экологическом операторе».