Мусорный полигон в Новороссийске горит уже 11 дней

Ранее «Югополис» сообщал, что весной 2025 года многострадальный полигон на горе Щелба начали реконструировать. В старых границах он уже давно исчерпал свои возможности, но мусор туда продолжали свозить. В качестве выхода из ситуации было решено оборудовать две новые площадки. На реализацию всех мероприятий понадобится 1,5 млрд рублей, оценивали в марте «Российском экологическом операторе».