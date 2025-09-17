Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополец приговорен к 14 годам за «слив» данных о Черноморском флоте

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Фигуранту также выписали штраф размере 200 тысяч рублей и ограничили свободу на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установило следствие, мужчина 1980 года рождения через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами. Злоумышленник делал фотографии мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ, после чего передавал их представителю ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — напоминают в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима.