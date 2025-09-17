Задержанного в Приморье французского велорекордсмена арестовали до октября

Французский велогонщик начал своё путешествие 1 июля из Лиссабона. Софиан Сехили поставил перед собой амбициозную цель — финишировать во Владивостоке, установив мировой рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде. Для этого ему предстояло преодолеть около 18 тысяч километров, а маршрут пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай. В середине июня Сехили заявлял, что намерен побить достижение немца Йонаса Дейхмана. В 2017 году Дейхман проехал путь от мыса Рока в Португалии до Владивостока за 64 дня, два часа и 26 минут, установив тогда действующий рекорд.