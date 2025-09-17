Ричмонд
Задержанного в Приморье французского велорекордсмена арестовали до октября

Французский велорекордсмен Софиан Сехили, стремившийся пересечь Евразию на велосипеде и ранее задержанный за незаконное пересечение границы, арестован и пробудет в СИЗО до 4 октября.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Суд в Приморском крае принял решение отправить французского велопутешественника Софиана Сехили в следственный изолятор до 4 октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

44-летний гражданин Франции, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, был задержан в начале сентября по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ. До текущего момента сроки его ареста не были известны.

Сейчас Сехили находится в СИЗО города Уссурийска. По информации председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимира Найдина, на условия содержания француз не жалуется. Он содержится в двухместной камере, оснащенной двухъярусной кроватью, телевизором, чайником и посудой.

Французский велогонщик начал своё путешествие 1 июля из Лиссабона. Софиан Сехили поставил перед собой амбициозную цель — финишировать во Владивостоке, установив мировой рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде. Для этого ему предстояло преодолеть около 18 тысяч километров, а маршрут пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай. В середине июня Сехили заявлял, что намерен побить достижение немца Йонаса Дейхмана. В 2017 году Дейхман проехал путь от мыса Рока в Португалии до Владивостока за 64 дня, два часа и 26 минут, установив тогда действующий рекорд.