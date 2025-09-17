Школьный и рейсовый автобусы столкнулись в Воронеже

Утром 17 сентября на улице Волгоградской в Воронеже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов — школьного и рейсового. Авария случилась в 8:30, когда движение на дорогах было особенно интенсивным. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, 47-летний водитель школьного автобуса марки ПАЗ при повороте налево совершил столкновение с автобусом «Нефаз», за рулем которого находился также 47-летний воронежец. В результате удара в рейсовом транспортном средстве потеряли равновесие и упали две пассажирки — 43 и 50 лет. Женщинам потребовалась медицинская помощь, их оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
По счастливой случайности, школьный автобус в момент аварии следовал без детей, что позволило избежать более серьезных последствий.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.