Школьный и рейсовый автобусы столкнулись в Воронеже

По предварительной информации, 47-летний водитель школьного автобуса марки ПАЗ при повороте налево совершил столкновение с автобусом «Нефаз», за рулем которого находился также 47-летний воронежец. В результате удара в рейсовом транспортном средстве потеряли равновесие и упали две пассажирки — 43 и 50 лет. Женщинам потребовалась медицинская помощь, их оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.