В Ростовской области задержали подозреваемого в продаже информации об абонентах

Донские силовики задержали работника связи за продажу данных абонентов.

Источник: Комсомольская правда

Силовики из Ростовской области раскрыли незаконную деятельность создателя и администратора телеграм-канала, через который продавалась информация о биллинговых соединениях абонентов и их местонахождении. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, подозреваемый — житель Санкт-Петербурга с двойным гражданством. Он работал в крупной сотовой компании и торговал конфиденциальными данными в одном из мессенджеров.

Сейчас в отношении петербуржца возбуждено четыре уголовных дела по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Проверяется возможная причастность мужчины к еще 80 эпизодам нарушения закона. Подозреваемый находится под стражей.

