Состояние подростка, пострадавшего в Башкирии в ДТП, стабилизировалось

Юный водитель питбайка из Нагаево постепенно восстанавливается после аварии.

Источник: Комсомольская правда

Подросток, получивший травмы в результате аварии в Нагаево, продолжает лечение. Юноша пострадал за рулем своего питбайка.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в настоящее время подросток находится в детской городской больнице № 17.

— Врачи характеризуют его состояние как стабильное, средней тяжести, — добавил глава ведомства.

Напомним, пьяный мужчина за рулем Hyundai сбил мальчика в Нагаево. Водитель после ДТП скрылся, но позже врезался в забор. По факту аварии начато разбирательство.

