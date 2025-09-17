Состояние подростка, пострадавшего в Башкирии в ДТП, стабилизировалось

Подросток, получивший травмы в результате аварии в Нагаево, продолжает лечение. Юноша пострадал за рулем своего питбайка.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в настоящее время подросток находится в детской городской больнице № 17.
— Врачи характеризуют его состояние как стабильное, средней тяжести, — добавил глава ведомства.
Напомним, пьяный мужчина за рулем Hyundai сбил мальчика в Нагаево. Водитель после ДТП скрылся, но позже врезался в забор. По факту аварии начато разбирательство.
