Смертельное ДТП на трассе в Башкирии: один человек погиб, двое в больнице

На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошла авария, в которой один человек погиб.
Как рассказали в ГАИ по Башкирии, ДТП произошло днем 17 сентября на 218-м километре автодороги. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу машине «Лада Ларгус». В результате мощного удара водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть мужчины в машине скорой помощи по пути в больницу.
Водитель «Шкоды» и его пассажир были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.
По факту ДТП начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.