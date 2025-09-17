Смертельное ДТП на трассе в Башкирии: один человек погиб, двое в больнице

Как рассказали в ГАИ по Башкирии, ДТП произошло днем 17 сентября на 218-м километре автодороги. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу машине «Лада Ларгус». В результате мощного удара водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть мужчины в машине скорой помощи по пути в больницу.