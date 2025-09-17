Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП на трассе в Башкирии: один человек погиб, двое в больнице

Пострадавший в ДТП в Башкирии водитель «Лады» скончался от полученных травм.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошла авария, в которой один человек погиб.

Как рассказали в ГАИ по Башкирии, ДТП произошло днем 17 сентября на 218-м километре автодороги. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу машине «Лада Ларгус». В результате мощного удара водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть мужчины в машине скорой помощи по пути в больницу.

Водитель «Шкоды» и его пассажир были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

По факту ДТП начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.