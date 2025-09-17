На трассе «Таврида» в Крыму автобус наехал на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Авария произошла около 8:00 17 сентября. Автобус «Богдан», следовавший по маршруту «Таврида — Приморский — Береговое — Феодосия», наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту случившегося, ее ход и результаты находятся на контроле надзорного ведомства.
Напомним, в Крыму рейсовый автобус сбил 8-летнего ребенка. Авария случилась 20 августа возле села Приозерное. По предварительным данным, рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ялта — Анапа», наехал на мальчика 2017 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из остановившейся машины «Лада Гранта».