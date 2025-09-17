На трассе «Таврида» в Крыму автобус наехал на ребенка

Напомним, в Крыму рейсовый автобус сбил 8-летнего ребенка. Авария случилась 20 августа возле села Приозерное. По предварительным данным, рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ялта — Анапа», наехал на мальчика 2017 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из остановившейся машины «Лада Гранта».