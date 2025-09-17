В Ростовской области пять домов пострадали от ландшафтного пожара

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пять частных жилых домов и одна хозяйственная постройка повреждены огнем от ландшафтного пожара площадью 700 квадратных метров в Каменск-Шахтинске Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Загорание сухой растительности произошло в Каменск-Шахтинске на улице Советской. Площадь ландшафтного пожара 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Предварительно, огнем повреждены пять частных домов и одна хозпостройка», — говорится в сообщении.
По данным МЧС России, к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших пока не поступала.