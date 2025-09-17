В Кишиневе задержан серийный карманник: 61-летний мужчина обокрал пассажиров троллейбусов на 23 тысячи леев

С июня по август на мужчину заведено шесть уголовных дел — пять в секторе Центр и одно на Буюканах, ущерб составил около 23 тысяч леев. Подозреваемый задержан на 72 часа. В случае признания виновным ему грозит штраф от 32 500 до 42 500 леев, обязательные работы от 180 до 240 часов или до двух лет лишения свободы.