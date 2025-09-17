Самарский облсуд вынес приговор банде за нападение на знакомого на маслозаводе

Всем троим членам банды предъявили обвинение в грабеже. Также один из них в тюрьме был лидером запрещенных группировок, на воле имел высокое положение в преступной иерархии. А дома у него нашли взрывчатые вещества. У другого подозреваемого хранились наркотики. Суд признал мужчин виновными и приговорил их к тюремному заключению — от 4, 6 до 10 лет. Один из членов банды проведет это время в колонии особого режима, а двое — в колонии общего режима.