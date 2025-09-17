Самарский облсуд вынес приговор банде за нападение на знакомого на маслозаводе

Самарский областной суд поставил точку в деле о нападении на жителя губернии, рассказали в прокуратуре Самарской области. Два года назад, в сентябре 2023 года, три человека напали на своего знакомого на заброшенном маслозаводе в селе Приволжье, чтобы ограбить его. Мужчину избивали, ему угрожали газовым пистолетом.
— В результате он отдал нападавшим 130 тысяч рублей, — следует из пресс-релиза облпрокуратуры.
Всем троим членам банды предъявили обвинение в грабеже. Также один из них в тюрьме был лидером запрещенных группировок, на воле имел высокое положение в преступной иерархии. А дома у него нашли взрывчатые вещества. У другого подозреваемого хранились наркотики. Суд признал мужчин виновными и приговорил их к тюремному заключению — от 4, 6 до 10 лет. Один из членов банды проведет это время в колонии особого режима, а двое — в колонии общего режима.