Суд изменил меру пресечения экс-начальнику пермской колонии

Экс-начальнику исправительной колонии № 37 в Чусовском округе Пермского края Илье Асламову было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в апреле 2023 года он через посредника получил не менее 150 тысяч рублей за совершение в пользу одного из осужденных определенных действий. В материалах также фигурировал бизнесмен Олег Попов. Ему вменялось посредничество во взяточничестве. Обоих мужчин задержали весной 2024 года.