В Челябинске задержали грабителей, напавших на человека с битой

Правоохранительным органам удалось выяснить личности подозреваемых и организовать операцию по их поимке. Группу людей задержали в развлекательном комплексе — мужчины в возрасте 29−35 лет играли в бильярд, грелись в парной и купались в бассейне, когда к ним нагрянули полиция и Росгвардия. Вооружённые силовики повязали четырёх ранее судимых южноуральцев и изъяли значительную сумму денег — часть украденных средств. Остальное, судя по всему, задержанные уже успели потратить.