В Челябинске задержали грабителей, напавших на человека с битой

Потасовка случилась в Металлургическом районе Челябинска. Мужчина 1979 года рождения стоял у подъезда своего дома на улице Аральской, когда на него напала группа людей. Неизвестные ударили гражданина по голове битой, после чего обчистили карманы и скрылись. Сумма награбленного составила три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранительным органам удалось выяснить личности подозреваемых и организовать операцию по их поимке. Группу людей задержали в развлекательном комплексе — мужчины в возрасте 29−35 лет играли в бильярд, грелись в парной и купались в бассейне, когда к ним нагрянули полиция и Росгвардия. Вооружённые силовики повязали четырёх ранее судимых южноуральцев и изъяли значительную сумму денег — часть украденных средств. Остальное, судя по всему, задержанные уже успели потратить.

Подозреваемых было решено взять под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело.