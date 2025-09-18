МАК назвал причину крушения самолета в Камском Устье

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование авиакатастрофы самолета Cessna-172, произошедшей 10 июля 2024 года в Камско-Устьинском районе Татарстана. Согласно заключению экспертов, причиной трагедии стали неправильные действия пилота.
Самолет выполнял экскурсионный полет, во время которого пилот демонстрировал пассажирам опасные маневры на малой высоте, включая «виражи» и «горки». При выполнении одного из таких маневров воздушное судно было выведено на закритические углы атаки, что привело к сваливанию и столкновению с землей.
Экспертиза подтвердила отсутствие технических неисправностей и следов алкоголя или наркотических веществ в крови пилота. Полет осуществлялся без необходимой судовой документации на борту. В результате катастрофы погибли три человека, включая пилота и двух пассажиров, один человек получил серьезные травмы.
