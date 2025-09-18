МАК назвал причину крушения самолета в Камском Устье

Самолет выполнял экскурсионный полет, во время которого пилот демонстрировал пассажирам опасные маневры на малой высоте, включая «виражи» и «горки». При выполнении одного из таких маневров воздушное судно было выведено на закритические углы атаки, что привело к сваливанию и столкновению с землей.