В Подмосковье задержали 65-летнего пенсионера-наркокурьера

В Московской области на трассе М-7 задержали 65-летнего пенсионера, который оказался наркокурьером. Мужчина забрал килограмм запрещенных веществ из «закладки» в Ногинске и должен был получить дальнейшие инструкции от куратора.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 65-летнего жителя Ярославской области после того, как в его автомобиле на трассе М-7 «Волга» обнаружили около килограмма синтетического наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители остановили иномарку для проверки документов. Подозрительное поведение водителя во время беседы вызвало сомнения у инспекторов, что стало причиной для проведения досмотра транспортного средства. В багажнике машины были обнаружены два свертка с порошкообразным веществом.

На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Согласно заключению экспертов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, изъятое вещество является производным метилэфедрона общей массой около килограмма.

Задержанный пояснил полицейским, что запрещенный груз он забрал из так называемой «закладки» на территории Ногинска. Дальнейшие указания по перемещению и созданию нового тайника он должен был получить от куратора через мессенджер.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина заключен под стражу.