Пожар в Каменске-Шахтинском локализовали

Серьезный пожар в Каменске-Шахтинском локализован, в эти минуты тушение продолжается. Об этом днем 17 сентября информируют в ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В 15:05 пожар локализовали, площадь уточняется, — сообщают в ведомстве.
Напомним, огонь разгорелся в микрорайоне Лиховском, вблизи улицы Советской. Сначала полыхал ландшафтный пожар, потом пламя перешло на постройки. Предварительно, от пострадали пять частных домов и одна хозяйственная постройка.
По последним данным площадь ландшафтного пожара составляла 700 кв. метров. Известно, что к тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Подпишись на нас в Telegram.