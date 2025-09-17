Ричмонд
Пожар в Каменске-Шахтинском локализовали

В Каменске-Шахтинском локализовали пожар, в котором пострадали частные дома.

Источник: Комсомольская правда

Серьезный пожар в Каменске-Шахтинском локализован, в эти минуты тушение продолжается. Об этом днем 17 сентября информируют в ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В 15:05 пожар локализовали, площадь уточняется, — сообщают в ведомстве.

Напомним, огонь разгорелся в микрорайоне Лиховском, вблизи улицы Советской. Сначала полыхал ландшафтный пожар, потом пламя перешло на постройки. Предварительно, от пострадали пять частных домов и одна хозяйственная постройка.

По последним данным площадь ландшафтного пожара составляла 700 кв. метров. Известно, что к тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

