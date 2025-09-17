Премьер Польши выступил в защиту военных, ударивших по дому ракетой

Он уточнил, что соответствующие службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента с БПЛА и устанавливают, как действовали военнослужащие в процессе нейтрализации дронов. Премьер заверил, что после расследования общественность, а также правительство и президент получат исчерпывающую информацию о произошедшем. Также Туск призвал не обвинять военнослужащих.
«Руки прочь от польских солдат», — написал он.
Ранее стало известно, что разрушения одного из домов в Польше после атаки дронов 10 сентября связаны вовсе не с попаданием и взрывом БПЛА. На самом деле здание получило повреждения из-за удара ракетой, которую выпустил истребитель F-16 польских ВВС в попытке сбить якобы российский беспилотник. Владельцы дома не пострадали.
Прокуратура Польши не раскрывает информацию о деталях ликвидации БПЛА в Вырыках Люблинского воеводства, а ракету истребителя называет «неопознанным летающим объектом». Министерство национальной обороны также не сообщает подробностей происшествия.