Премьер Польши выступил в защиту военных, ударивших по дому ракетой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные, атаковавшие жилой дом ракетой в попытке ликвидировать якобы российский беспилотник, не должны отвечать за нанесенный материальный ущерб. По его словам, вина за случившееся лежит на инициаторах запуска дронов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свое мнение по поводу ситуации с разрушенной крышей домовладения глава польского правительства изложил в соцсети X, пишет «Лента.ру».

Он уточнил, что соответствующие службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента с БПЛА и устанавливают, как действовали военнослужащие в процессе нейтрализации дронов. Премьер заверил, что после расследования общественность, а также правительство и президент получат исчерпывающую информацию о произошедшем. Также Туск призвал не обвинять военнослужащих.

«Руки прочь от польских солдат», — написал он.

Ранее стало известно, что разрушения одного из домов в Польше после атаки дронов 10 сентября связаны вовсе не с попаданием и взрывом БПЛА. На самом деле здание получило повреждения из-за удара ракетой, которую выпустил истребитель F-16 польских ВВС в попытке сбить якобы российский беспилотник. Владельцы дома не пострадали.

Прокуратура Польши не раскрывает информацию о деталях ликвидации БПЛА в Вырыках Люблинского воеводства, а ракету истребителя называет «неопознанным летающим объектом». Министерство национальной обороны также не сообщает подробностей происшествия.

