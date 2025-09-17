В Ростове несостоявшегося подрывника приговорили к 14 годам лишения свободы

Установлено, что в июне 2024 года подсудимый находился на территории Республики Крым. Там с ним на связь вышло неустановленное лицо, которое представилось сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Неизвестный предложил Курдоглу взорвать насосную станцию в Останинском сельском поселении Ленинского района региона. Предложение подсудимый принял. Позднее он получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством и места взрыва.