Житель Ростовской области потерял 2 млн рублей после общения с мошенниками

Житель Морозовского района Ростовской области оказался жертвой мошенников и лишился более 2 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
С заявлением о краже денег в полицию обратился 30-летний мужчина. Как установили правоохранители, преступление произошло в начале сентября 2025 года. Аферисты представились сотрудниками фирмы по перегону автомобилей из Западной Европы и предложили помощь в подборе и покупке транспорта.
После получения согласия «специалисты» начали выманивать деньги. Они придумывали различные причины, связанные с оформлением документов на автомобиль, и убеждали «клиента» совершать новые транзакции.
Мужчина распознал обман только после очередной необычной просьбы перевести деньги. К этому моменту он уже потерял свои сбережения.
По факту мошенничества возбуждено дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Личности преступников выясняются.
Правоохранители просят жителей Дона быть осторожными и не доверять незнакомцам. Не стоит поддаваться на уговоры о возможности сэкономить на дорогостоящих товарах.
