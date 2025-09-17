Житель Ростовской области потерял 2 млн рублей после общения с мошенниками

С заявлением о краже денег в полицию обратился 30-летний мужчина. Как установили правоохранители, преступление произошло в начале сентября 2025 года. Аферисты представились сотрудниками фирмы по перегону автомобилей из Западной Европы и предложили помощь в подборе и покупке транспорта.