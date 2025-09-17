Житель Уфы погиб, упав в раскопанную яму

В Уфе следователи СУ СКР по Башкирии расследуют обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб 45-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Ферина, где в настоящее время проводятся работы по замене коммунальных труб.
По предварительной информации, мужчина упал в открытую траншею, выкопанную для проведения ремонтных работ. Падение оказалось смертельным, а пострадавший скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователи СК уже провели осмотр места происшествия, где произошла трагедия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Параллельно следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе организацию проведения работ на данном участке.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.