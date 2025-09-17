Ричмонд
Трое пострадавших при взрыве на БСК все еще находятся в больницах Башкирии

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии госпитализированных после ЧП на БСК.

Источник: Комсомольская правда

Трое работников завода БСК в Стерлитамаке, пострадавших в результате взрыва, продолжают находиться на лечении в медицинских учреждениях. Согласно информации министерства здравоохранения Башкирии, двое из них имеют травмы легкой степени, а состояние третьего пациента оценивается как среднетяжелое.

Напомним, что ЧП на промышленном предприятии произошло 9 августа. В результате чрезвычайной ситуации травмы различной степени тяжести получил 41 человек. В настоящее время расследованием обстоятельств случившегося занимается специально созданная комиссия.

На первоначальном этапе стационарное лечение проходили 33 человека, которые были распределены между больницами Уфы и Стерлитамака. Семь пострадавших получали медицинскую помощь в амбулаторных условиях. К сожалению, спасти жизнь одного из работников предприятия, 30-летнего мастера по ремонту контрольно-измерительных приборов, медикам не удалось, он скончался в больнице.

По факту взрыва на БСК заведено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.