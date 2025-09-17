86-летняя водитель «Запорожца» сбила 89-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылась

В Минске 86-летняя водитель «ЗАЗ» сбила престарелую женщину на пешеходном переходе и скрылась. Как пишут «Минск-Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру, ДТП случилось около 20.50 2 июля 2025 года в самом центре Минска — на улице Захарова в направлении улицы Андреевской.