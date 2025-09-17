86-летняя водитель «Запорожца» сбила 89-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылась

В Минске 86-летняя водитель «ЗАЗ» сбила престарелую женщину на пешеходном переходе и скрылась. Как пишут «Минск-Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру, ДТП случилось около 20.50 2 июля 2025 года в самом центре Минска — на улице Захарова в направлении улицы Андреевской.
Пенсионерка, находившаяся за рулем «Запорожца», двигалась по второй полосе.
— При выборе скорости она не учла интенсивности движения, дорожных условий, и при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, проявив невнимательность и неосмотрительность, не предоставила преимущество гражданке 1936 года рождения, — отметили правоохранители.
Наезд случился на «зебре», после чего автомобиль, не остановившись, покинул место аварии. Скорую 89-летней пострадавшей вызвали очевидцы. Она была доставлена в больницу, ее травмы отнесли к категории менее тяжких телесных повреждений.
Личность 86-летней пенсионерка-водителя ГАИ установила, водительский стаж у нее солидный: за рулем она с 1991 года. Однако медсправка у нее окончилась в 2019 году, «Запорожец» находится в технически исправном состоянии.
Женщина в ходе разбирательств указала, что видела пострадавшую на «зебре», однако решила, что успеет проехать и разминуться с ней.
— Услышав звук бьющегося стекла, обвиняемая решила, что задела правой передней частью автомобиля лишь сетку, которая была в руках у пострадавшей. После она приехала к своему дому, припарковала ЗАЗ, — добавили правоохранители.
Свою вину женщина полностью признала, раскаялась. Ей предъявлено обвинения за нарушение ПДД и оставление в опасности. В настоящее время мерой пресечения выбран запрет управления транспортным средством.
