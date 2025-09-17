Ричмонд
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с автобусом

РЯЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. Легковой автомобиль и автобус столкнулись во Владимирской области, два человека погибли, шестеро, по предварительным данным, пострадали, сообщило УМВД РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, ДТП произошло около 15.00 мск на 14-м километре автодороги «Владимир — Улыбышево — Коняево» в Судогодском районе. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Радужный — Владимир».

«По состоянию на 16.30, сообщается о двух погибших, водителе автомобиля мужчине 1979 года рождения и его пассажире, и шести обратившихся за медицинской помощью гражданах, следовавших в автобусе, из которых двое — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.