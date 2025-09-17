Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с автобусом

«По состоянию на 16.30, сообщается о двух погибших, водителе автомобиля мужчине 1979 года рождения и его пассажире, и шести обратившихся за медицинской помощью гражданах, следовавших в автобусе, из которых двое — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.