Получивший ножевые ранения от подруги актер попал в реанимацию

По данным источника, инцидент произошел «на днях», конкретная дата не уточняется. В связи с травмой артиста учреждение заменяет ближайшие постановки, в которых он задействован.
12 апреля сообщалось, что Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Между 40-летним актером и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он получил ранения в грудь и руку.
Позже Дель назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей. Артист отметил, что у него было пробито легкое, операция после ранения прошла успешно.