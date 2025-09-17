Ричмонд
Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, возгорание произошло в районе сел Ключи и Новозбурьевка. Специалистам удалось локализовать огонь на площади 25 гектаров.

«Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС России 23 человека, 6 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.