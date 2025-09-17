Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров — что известно

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.