Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора

Следствие установило, что 13 октября 2024 года обвиняемый, находясь в автомобиле супруги, пытался ее задушить и угрожал убийством. Спустя 12 дней он подкараулил женщину у ее дома и нанес множественные удары ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Труп нижегородец закопал на берегу Оки в районе Стригинского моста. Добавим, что в суде Молодченков признал вину лишь частично.