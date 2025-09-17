Семь домов пострадали при пожаре в Каменске-Шахтинском

При пожаре в Каменске-Шахтинском пострадали семь домов. Уточнение поступило от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что огнем оказались повреждены пять частных домов и одна хозяйственная постройка.
По информации МЧС, огонь разгорелся днем 17 сентября. Сначала на площади в 700 кв. метров полыхал ландшафтный пожар, потом пламя охватило постройки. К этому моменту горение локализовано, полную ликвидацию пожара пока не объявляли.
Известно, что в тушении задействовали 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. На базе школы развернули пункт временного размещения.
