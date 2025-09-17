В Омской области пьяная ссора закончилась убийством

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело после трагедии в рабочем поселке Русская Поляна. Убийство 39-летнего мужчины квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ. О смертельном ЧП сообщил 17 сентября канал t.me/sledcom_omsk.
По версии следствия, 15 сентября 2025 года 43-летний ранее судимый местный житель распивал в своем доме алкоголь вместе с приятелем. Затем поконфликтовал с гостем, избил его и выгнал. Пострадавший вернулся в свое жилье, где скончался от полученных телесных повреждений.
Подозреваемого задержали правоохранительные органы. В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства из дома фигуранта. В настоящее время специалисты уточняют детали произошедшего.
