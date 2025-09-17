Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области пьяная ссора закончилась убийством

Конфликт привел к гибели 39-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело после трагедии в рабочем поселке Русская Поляна. Убийство 39-летнего мужчины квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ. О смертельном ЧП сообщил 17 сентября канал t.me/sledcom_omsk.

По версии следствия, 15 сентября 2025 года 43-летний ранее судимый местный житель распивал в своем доме алкоголь вместе с приятелем. Затем поконфликтовал с гостем, избил его и выгнал. Пострадавший вернулся в свое жилье, где скончался от полученных телесных повреждений.

Подозреваемого задержали правоохранительные органы. В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства из дома фигуранта. В настоящее время специалисты уточняют детали произошедшего.

Ранее «КП Омск» сообщила, что главу города теперь будет выбирать губернатор.