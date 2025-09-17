В Омской области пьяная ссора закончилась убийством

По версии следствия, 15 сентября 2025 года 43-летний ранее судимый местный житель распивал в своем доме алкоголь вместе с приятелем. Затем поконфликтовал с гостем, избил его и выгнал. Пострадавший вернулся в свое жилье, где скончался от полученных телесных повреждений.