Во Владивостоке двое напали на заподозренных в краже в ТЦ подростков

«Трое 14-летних подростков находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте во Фрунзенском районе дальневосточной столицы. В какой-то момент к ним подошел охранник расположенного неподалеку магазина. Мужчина сообщил юношам, что они подозреваются в краже имущества, после чего убедил пройти в служебное помещение под предлогом просмотра записей камер видеонаблюдения для установления обстоятельств произошедшего хищения. Там на них напали двое граждан. Злоумышленники нанесли подросткам телесные повреждения. По подозрению в совершении противоправных действий задержаны 20-летний и 25-летний уроженцы одной из бывших союзных республик», — сказано в сообщении ГУ МВД по региону.