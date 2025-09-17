Главбух в Башкирии присвоила 75 тысяч рублей под видом праздничных выплат

В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что в феврале этого года директор предприятия издал распоряжение о финансовом поощрении своих сотрудников-мужчин в связи с праздничной датой. Однако главный бухгалтер организации воспользовалась этой ситуацией для личной выгоды. Она отдала распоряжение своему подчиненному внести ее собственные данные в список на получение материальной помощи, указав сумму в 75 тысяч рублей. После того как деньги были перечислены, женщина потратила их на собственные нужды.