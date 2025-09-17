Курьер освободил женщину из промышленного холодильника и спас ей жизнь

Женщина по фамилии Чэнь перемещала коробки с товаром и случайно захлопнула дверь морозильной камеры изнутри. Внутренний замок оказался сломан, мобильного телефона у нее при себе не было. Как только она поняла, что оказалась в ловушке, то начала кричать, но ее никто не услышал. Поскольку температура внутри составляла примерно минус 20 градусов по Цельсию, вскоре Чэнь, одетая в летнюю одежду, начала замерзать.