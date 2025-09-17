Ричмонд
Водитель найден: автомобиль ушел под воду на реке Дёма

Водитель в нетрезвом состоянии съехал в реку под Уфой и выжил.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе около СНТ «Молодость» в воде оказалась машина. Ее заметил местный житель, который сразу же сообщил о случившемся в МЧС.

Как пояснили в ведомстве, прибывшие на место специалисты обнаружили не только транспортное средство, но и его водителя. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Со слов самого водителя, ДТП случилось накануне вечером, 16 сентября. Он один ехал за рулем и при попытке съехать с берега не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в воде.

По факту случившегося начата проверка.

