Водитель найден: автомобиль ушел под воду на реке Дёма

В Уфе около СНТ «Молодость» в воде оказалась машина. Ее заметил местный житель, который сразу же сообщил о случившемся в МЧС.
Как пояснили в ведомстве, прибывшие на место специалисты обнаружили не только транспортное средство, но и его водителя. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Со слов самого водителя, ДТП случилось накануне вечером, 16 сентября. Он один ехал за рулем и при попытке съехать с берега не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в воде.
По факту случившегося начата проверка.
