Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.