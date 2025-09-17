Ричмонд
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Силовиками был установлен гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, используя псевдоним, на странице одного из сообществ в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле.

«Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков оправдания терроризма», — сказано в сообщении.

В результате следственных действий, проведенных по месту проживания подозреваемого, изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.

Мужчина был установлен и задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в республиканской прокуратуре.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ранее сообщалось, что жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах.

