В Забайкалье задержали 81 человека, которые скрывались от правоохранителей

В Забайкалье с начала года задержали 81 человека, которые скрывались от правоохранителей и судов. Среди задержанных 10 человек подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю.