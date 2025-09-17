В Забайкалье задержали 81 человека, которые скрывались от правоохранителей

В Забайкалье с начала года задержали 81 человека, которые скрывались от правоохранителей и судов. Среди задержанных 10 человек подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю.
— К административной ответственности привлекли 1042 человека в соответствии за уклонение от обязательств по содержанию своих детей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В отношении 480 жителей, которые не выплачивали алименты, завели уголовные дела. По словам заместителя главного судебного пристава Забайкальского края Алексея Рыбакина, управление успешно справилось с задачей обеспечения безопасности на восьми тысячах судебных заседаний.