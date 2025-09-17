Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье задержали 81 человека, которые скрывались от правоохранителей

10 человек подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье с начала года задержали 81 человека, которые скрывались от правоохранителей и судов. Среди задержанных 10 человек подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю.

— К административной ответственности привлекли 1042 человека в соответствии за уклонение от обязательств по содержанию своих детей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении 480 жителей, которые не выплачивали алименты, завели уголовные дела. По словам заместителя главного судебного пристава Забайкальского края Алексея Рыбакина, управление успешно справилось с задачей обеспечения безопасности на восьми тысячах судебных заседаний.