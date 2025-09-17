В Петербурге раскрыли личность водителя, въехавшего в толпу на тротуаре

В результате происшествия пострадали двое детей в возрасте семи и двенадцати лет, а также женщина. Все пострадавшие получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Медики отмечают, что угрозы их жизни на текущий момент нет, однако детям и взрослой пострадавшей предстоит длительное восстановление.