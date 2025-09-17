Тушили 55 человек, на месте пожарный поезд: огонь в Каменске-Шахтинском уничтожил 12 зданий

Об этом в своем телеграм-канале пишет регуправление МЧС.
«К тушению привлечены 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — пишет источник.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Пункт временного размещения для потерпевших жильцов разбили в Лиховском микрорайоне города на базе спортзала школы № 18. Пожар локализовали в 15:05.
Открытое горение спасатели ликвидировали в 17:25. Сейчас сотрудники МЧС проливают и разбирают разрушенные конструкции.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сути на Дону ликвидировали 24 ландшафтных пожара.