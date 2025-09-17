Тушили 55 человек, на месте пожарный поезд: огонь в Каменске-Шахтинском уничтожил 12 зданий

Ростовская область, 17 сентября 2025, DON24.RU. Ландшафтный пожар, разгоревшийся на 1280 кв. м. на улице Советской в Каменске-Шахтинском, повредил пять жилых домов и семь хозяйственных построек. Пламя распространилось на них из-за сильного ветра.