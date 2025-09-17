Ричмонд
Тушили 55 человек, на месте пожарный поезд: огонь в Каменске-Шахтинском уничтожил 12 зданий

Ростовская область, 17 сентября 2025, DON24.RU. Ландшафтный пожар, разгоревшийся на 1280 кв. м. на улице Советской в Каменске-Шахтинском, повредил пять жилых домов и семь хозяйственных построек. Пламя распространилось на них из-за сильного ветра.

Об этом в своем телеграм-канале пишет регуправление МЧС.

«К тушению привлечены 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — пишет источник.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Пункт временного размещения для потерпевших жильцов разбили в Лиховском микрорайоне города на базе спортзала школы № 18. Пожар локализовали в 15:05.

Открытое горение спасатели ликвидировали в 17:25. Сейчас сотрудники МЧС проливают и разбирают разрушенные конструкции.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сути на Дону ликвидировали 24 ландшафтных пожара.