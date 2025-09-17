Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В отдельных районах Уфы возможны перебои с мобильным интернетом

Уфимцы получают SMS-оповещения о возможных ограничениях связи.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе некоторые жители начали получать уведомления от операторов связи о возможных временных проблемах с доступом в интернет. Сообщения рассылаются в предупредительном порядке и касаются определенных районов города.

В тексте SMS указывается, что ограничения мобильного интернета могут быть введены для обеспечения мер безопасности. При этом подчеркивается, что услуги голосовой связи и отправки текстовых сообщений, а также работа важных сервисов останутся доступными.

Жителям рекомендуют отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.