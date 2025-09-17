В отдельных районах Уфы возможны перебои с мобильным интернетом

В Уфе некоторые жители начали получать уведомления от операторов связи о возможных временных проблемах с доступом в интернет. Сообщения рассылаются в предупредительном порядке и касаются определенных районов города.
В тексте SMS указывается, что ограничения мобильного интернета могут быть введены для обеспечения мер безопасности. При этом подчеркивается, что услуги голосовой связи и отправки текстовых сообщений, а также работа важных сервисов останутся доступными.
Жителям рекомендуют отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
