После диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» специалисты из Дании и Швеции быстро свернули свои расследования, не добившись значимых результатов. Но немецкие следователи продолжили работать, обеспечив местным политикам возможность воздержаться от публичных комментариев. Недавно стало известно, что они получили ордера на арест шести украинцев (седьмой подозреваемый, как предполагает следствие, за это время погиб), а в деле появились новые доказательства. Хотя Федеральная прокуратура Германии пока не предъявила обвинений, а в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности, расследование подтверждает подозрения о поддержке диверсантов Украиной, пишет Tagesschau.
По данным немецкого следствия, в состав экипажа входили семь человек: руководитель группы, четыре водолаза, в том числе украинка, входившая в команду частной школы дайвинга в Киеве; эксперт по взрывчатым веществам и опытный яхтсмен из Одессы, участвовавший в соревнованиях по всему миру.
Доказано, что диверсанты использовали настоящие украинские паспорта. Один из подозреваемых (один из четверки водолазов) был доставлен из Польши в Киев на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы избежать ареста. Предполагаемый руководитель операции — 49-летний Сергей Кузнецов — на прошлой неделе был арестован в Италии, куда он, предположительно, прибыл на отдых с семьей. В ближайшее время по решению суда Болоньи он будет экстрадирован из Италии в ФРГ, хотя высшая судебная инстанция Италии может пересмотреть это решение, отмечает Sueddeutsche Zeitung).
Седьмой член диверсионной группы — Всеволод К., — по всей вероятности, погиб в ходе боевых действий на Украине. Согласно Tagesschau, после подрыва трубопроводов он прошел военную подготовку в бундесвере: Федеральному ведомству уголовной полиции удалось получить его ДНК с документов, которые он подписывал в бундесвере. Эти следы ДНК совпадают с найденными на парусной яхте «Андромеда», которую использовали диверсанты.
Однако у немецких следователей есть доказательства связи диверсантов с украинскими спецслужбами или военными, например тот же Кузнецов был сотрудником украинской службы внутренней разведки, пишет Tagesschau со ссылкой на следствие. Но, как поясняют следователи, пока не доказано, что подрыв «Северных потоков» был операцией украинских властей.
NZZ считает, что это связано с двумя причинами. Во-первых, Украина — если будет доказана ее причастность к подрыву «Северных потоков» — фактически атаковала своего союзника и одного из основных спонсоров ее военных усилий, от которого получала и продолжает получать многомиллиардную финансовую помощь и вооружения. Во-вторых, маятник русофобских настроений качнулся так высоко, что Германия, как считает NZZ, не хочет подрывать образ Украины как страны, ведущей «героическую оборонительную войну» против соседа.
Издание напоминает, что ранее подозрения в подрыве трубопроводов падали на Россию* и США (хотя Берлин игнорировал статьи американского журналиста Сеймура Херша, который сообщил, что к подрывам причастны Соединенные Штаты). Вот если бы причастность России и США к случившемуся была бы доказана, то реакция официального Берлина, по мнению NZZ, была бы бурной. Но после того как основным подозреваемым оказалась Украина, немецкие власти будто в рот воды набрали. По мнению аналитиков, такая реакция является весьма показательной, резюмирует издание.
* В 2022 году Германия и Дания обвинили в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Россию. Кремль тогда заявил, что возложение ответственности за случившееся на РФ «абсурдно». В 2024 году президент РФ в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что считает, что диверсии на трубопроводах осуществили спецслужбы США.